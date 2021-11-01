Ettevõtete kataloog
NOV
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

NOV Palgad

NOV palk ulatub $50,250 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $208,035 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest NOV. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Andmeteadlane
Median $82.5K
Tarkvaraarendaja
Median $94.5K
Lahenduste Arhitekt
Median $149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Äri Arendus
$191K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$50.3K
Andmeteaduse Juht
$208K
Toote Disainer
$109K
Tootejuht
$136K
Projektijuht
$96.9K
Müügiinsener
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes NOV on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $208,035. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NOV keskmine aastane kogutasu on $109,450.

Esiletõstetud töökohad

    NOV jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • ExxonMobil
  • Phillips 66
  • Dominion Energy
  • Halliburton
  • Marathon Petroleum
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid