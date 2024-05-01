Ettevõtete kataloog
Nous
Nous Palgad

Nous palk ulatub $14,634 kogutasus aastas Äri Arendus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $96,515 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Nous. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Äri Arendus
$14.6K
Juhtimiskonsultant
$63.6K
Turundus
$60.4K

Tarkvaraarendaja
$96.5K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Nous on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $96,515. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nous keskmine aastane kogutasu on $62,009.

