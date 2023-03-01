Ettevõtete kataloog
Notable Health
Notable Health Palgad

Notable Health palk ulatub $109,450 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $280,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Notable Health. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
Median $150K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $280K
Andmeanalüütik
$109K

Turundus
$171K
Tootejuht
$151K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Notable Health on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $280,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Notable Health keskmine aastane kogutasu on $150,750.

