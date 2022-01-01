Ettevõtete kataloog
NortonLifeLock Palgad

NortonLifeLock palk ulatub $21,883 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $273,360 Programmijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest NortonLifeLock. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Tarkvaraarendaja
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $200K
Ärianalüütik
$157K

Äri Arendus
$159K
Klienditeenindus
$194K
Andmeteaduse Juht
$233K
Andmeteadlane
$71.8K
Finantsanalüütik
$141K
Turundus
$189K
Turundusoperatsioonid
$85.4K
Toote Disainer
Median $109K
Programmijuht
$273K
Projektijuht
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$152K
Lahenduste Arhitekt
$239K
Tehnilise Programmi Juht
$209K
Õiguste omandamise graafik

30%

AASTA 1

30%

AASTA 2

40%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

NortonLifeLock ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 30% õigused omandatakse 1st-AASTA (30.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (30.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (40.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes NortonLifeLock on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $273,360. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NortonLifeLock keskmine aastane kogutasu on $154,087.

