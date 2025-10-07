Ettevõtete kataloog
Nord Security
Nord Security Backend tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes Nord Security on €87.5K year kohta. Vaata ettevõtte Nord Security kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€87.5K
Tase
Senior
Põhipalk
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Nord Security?

€142K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Nord Security in Germany on aastase kogutasuga €95,251. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nord Security Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €86,093.

Muud ressursid