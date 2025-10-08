Ettevõtete kataloog
Noon
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Backend tarkvarainsener

  • Greater Dubai Area

Noon Backend tarkvarainsener Palgad kohas Greater Dubai Area

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Greater Dubai Area kogusumma ettevõttes Noon on AED 276K year kohta. Vaata ettevõtte Noon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Kokku aastas
AED 276K
Tase
SDE 2
Põhipalk
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Boonus
AED 0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Noon?

AED 588K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt AED 110K+ (mõnikord AED 1.1M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Noon in Greater Dubai Area on aastase kogutasuga AED 408,034. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Noon Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Dubai Area on AED 300,073.

Esiletõstetud töökohad

    Noon jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid