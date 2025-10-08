Ettevõtete kataloog
Noon Backend tarkvarainsener Palgad kohas Greater Cairo

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Greater Cairo kogusumma ettevõttes Noon on EGP 1.25M year kohta. Vaata ettevõtte Noon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kokku aastas
EGP 1.25M
Tase
L1
Põhipalk
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Boonus
EGP 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Noon in Greater Cairo on aastase kogutasuga EGP 1,251,828. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Noon Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Cairo on EGP 1,246,946.

