Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Nineleaps on ₹892K year kohta. Vaata ettevõtte Nineleaps kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹892K
Tase
-
Põhipalk
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Nineleaps in India on aastase kogutasuga ₹1,554,706. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nineleaps Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹892,236.

