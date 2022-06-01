Ettevõtete kataloog
NielsenIQ
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

NielsenIQ Palgad

NielsenIQ palk ulatub $15,060 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $393,838 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest NielsenIQ. Viimati uuendatud: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $15.1K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $132K
Toote Juht
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Lahenduste Arhitekt
Median $24.3K
Ärendus
$95.8K
Klienditeenindus
$24.4K
Kliendi Edu
$72.8K
Andmeanalüütik
$21.8K
Andmeteaduse Juht
$154K
Infotehnoloog (IT)
$101K
Juhtimiskonsultant
$97.5K
Turundus
$75.3K
Toote Disainer
$147K
Programmi Juht
$56.6K
Projekti Juht
$101K
Müük
$394K
Küberturbe Analüütik
$52K
Tarkvaraarenduse Juht
$152K
Tehnilise Programmi Juht
$56.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes NielsenIQ on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $393,838. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NielsenIQ keskmine aastane kogutasu on $95,787.

Esiletõstetud töökohad

    NielsenIQ jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Allvue Systems
  • CloudBees
  • Bounteous
  • Fyber
  • Skupos
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nielseniq/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.