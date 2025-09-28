Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Nielsen on $243K year kohta taseme Senior Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $210K. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
