Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Nielsen ulatub ₹1.72M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni ₹6.7M year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.27M. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
