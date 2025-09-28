Ettevõtete kataloog
Nielsen
Nielsen Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Nielsen ulatub ₹1.72M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni ₹6.7M year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.27M. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Nielsen?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Nielsen in India on aastase kogutasuga ₹6,700,199. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nielsen Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,270,310.

