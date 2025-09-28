Ettevõtete kataloog
Mediaanne Müük tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Nielsen on $140K year kohta. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Nielsen
Account Manager
New York, NY
Kokku aastas
$140K
Tase
L3
Põhipalk
$140K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Nielsen?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Nielsen in United States on aastase kogutasuga $150,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nielsen Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,000.

