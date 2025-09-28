Tootejuht tasu in United States ettevõttes Nielsen ulatub $173K year kohta taseme Senior Product Manager puhul kuni $189K year kohta taseme Director puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $174K. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
