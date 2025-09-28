Ettevõtete kataloog
Mediaanne Müügiinsener tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes NICE on CA$203K year kohta. Vaata ettevõtte NICE kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$203K
Tase
L2
Põhipalk
CA$156K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$46.4K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed NICE?

CA$226K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Müügiinsener ametikoha palgapakett ettevõttes NICE in Canada on aastase kogutasuga CA$211,483. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NICE Müügiinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$203,179.

