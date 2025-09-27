Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes nference ulatub ₹2.18M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni ₹5.55M year kohta taseme Staff Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.94M. Vaata ettevõtte nference kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
