Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in India kogusumma ettevõttes nference on ₹4.06M year kohta. Vaata ettevõtte nference kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.06M
Tase
Senior
Põhipalk
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes nference in India on aastase kogutasuga ₹5,427,304. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte nference Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,064,259.

