Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes NextRoll ulatub $155K year kohta taseme EIC2 puhul kuni $190K year kohta taseme EIC3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $180K. Vaata ettevõtte NextRoll kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
