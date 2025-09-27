Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Ireland kogusumma ettevõttes Next Matter on €122K year kohta. Vaata ettevõtte Next Matter kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Kokku aastas
€122K
Tase
hidden
Põhipalk
€122K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Next Matter?

€142K

Viimaste Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Next Matter in Ireland on aastase kogutasuga €148,617. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Next Matter Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €121,538.

Muud ressursid