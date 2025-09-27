Ettevõtete kataloog
Next Insurance
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Next Insurance on ₪592K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Kokku aastas
₪592K
Tase
M2
Põhipalk
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
14 Aastat
Millised on karjääritasemed Next Insurance?

₪562K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Next Insurance ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Next Insurance in Israel on aastase kogutasuga ₪785,791. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Next Insurance Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪591,835.

