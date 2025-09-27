Ettevõtete kataloog
Next Insurance
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Next Insurance Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Next Insurance on ₪366K year kohta. Vaata ettevõtte Next Insurance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪366K
Tase
lc 2
Põhipalk
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Next Insurance?

₪562K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₪105K+ (mõnikord ₪1.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Next Insurance ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Next Insurance in Israel on aastase kogutasuga ₪425,547. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Next Insurance Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪369,637.

Esiletõstetud töökohad

    Next Insurance jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid