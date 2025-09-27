Ettevõtete kataloog
Keskmine Müük kogutasu in United States ettevõttes Next Insurance ulatub $139K kuni $190K year kohta. Vaata ettevõtte Next Insurance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

$150K - $178K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$139K$150K$178K$190K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Next Insurance ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



