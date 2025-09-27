Ettevõtete kataloog
Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Next Insurance ulatub $168K kuni $235K year kohta. Vaata ettevõtte Next Insurance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

$183K - $221K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$168K$183K$221K$235K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Next Insurance ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Next Insurance in United States on aastase kogutasuga $235,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Next Insurance Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $168,490.

