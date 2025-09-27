Ettevõtete kataloog
Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Next Insurance on $141K year kohta. Vaata ettevõtte Next Insurance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Kokku aastas
$141K
Tase
hidden
Põhipalk
$140K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$1.3K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Next Insurance ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



