Newfold Digital Palgad

Newfold Digital palk ulatub $19,127 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $171,353 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Newfold Digital. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $19.1K

Backend tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $50.8K
Andmeanalüütik
$83.3K

Infotehnoloog (IT)
$109K
Tootejuht
$55.9K
Projektijuht
$53.8K
Müük
$63.7K
Küberturvalisuse Analüütik
$132K
Lahenduste Arhitekt
$171K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Newfold Digital on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $171,353. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Newfold Digital keskmine aastane kogutasu on $63,700.

