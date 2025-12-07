Ettevõtete kataloog
Nepal Telecom
Nepal Telecom Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Nepal ettevõttes Nepal Telecom ulatub NPR 1.28M kuni NPR 1.75M year kohta. Vaata ettevõtte Nepal Telecom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$9.9K - $11.7K
Nepal
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Nepal Telecom?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Nepal Telecom in Nepal on aastase kogutasuga NPR 1,749,652. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nepal Telecom Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Nepal on NPR 1,278,007.

Muud ressursid

