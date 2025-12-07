Ettevõtete kataloog
NeoXam
NeoXam
NeoXam Müügi Insener Palgad

Keskmine Müügi Insener kogutasu ettevõttes NeoXam ulatub SGD 51.5K kuni SGD 73.1K year kohta. Vaata ettevõtte NeoXam kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$45.3K - $53.6K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed NeoXam?

KKK

Kõrgeima palgaga Müügi Insener ametikoha palgapakett ettevõttes NeoXam on aastase kogutasuga SGD 73,121. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NeoXam Müügi Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu on SGD 51,503.

Muud ressursid

