Ettevõtete kataloog
Neo4j
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Lahenduste Arhitekt

  • Kõik Lahenduste Arhitekt Palgad

Neo4j Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Neo4j ulatub $178K kuni $249K year kohta. Vaata ettevõtte Neo4j kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$194K - $234K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$178K$194K$234K$249K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Lahenduste Arhitekt andmete sisestusts ettevõttes Neo4j avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Neo4j?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Lahenduste Arhitekt pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Neo4j in United States on aastase kogutasuga $249,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Neo4j Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $178,450.

Esiletõstetud töökohad

    Neo4j jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.