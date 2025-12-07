Ettevõtete kataloog
Neo4j
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Värbaja

  • Kõik Värbaja Palgad

Neo4j Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in Sweden ettevõttes Neo4j ulatub SEK 626K kuni SEK 888K year kohta. Vaata ettevõtte Neo4j kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$74.6K - $88.4K
Sweden
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Värbaja andmete sisestusts ettevõttes Neo4j avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Neo4j?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Värbaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Neo4j in Sweden on aastase kogutasuga SEK 888,081. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Neo4j Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Sweden on SEK 625,518.

Esiletõstetud töökohad

    Neo4j jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.