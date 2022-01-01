Ettevõtete kataloog
Nemetschek Group
Nemetschek Group Palgad

Nemetschek Group palk ulatub $50,793 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $93,840 Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Nemetschek Group. Viimati uuendatud: 11/27/2025

Programmi Juht
$93.8K
Tarkvaraarendaja
$50.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Nemetschek Group on Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $93,840. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nemetschek Group keskmine aastane kogutasu on $72,316.

Muud ressursid

