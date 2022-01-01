Ettevõtete kataloog
Nelnet
Nelnet Palgad

Nelnet palk ulatub $60,000 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $146,000 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Median $103K

Full-Stack tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $146K
Küberturbe Analüütik
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Infotehnoloog (IT)
Median $60K
Toote Disainer
$90.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$119K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Nelnet on Lahenduste Arhitekt aastase kogutasuga $146,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nelnet keskmine aastane kogutasu on $96,576.

Muud ressursid

