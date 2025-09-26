Ettevõtete kataloog
NDA
NDA Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Russia kogusumma ettevõttes NDA on RUB 3.04M year kohta. Vaata ettevõtte NDA kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust.

Mediaan pakk
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Kokku aastas
RUB 3.04M
Tase
Middle
Põhipalk
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 234K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed NDA?

RUB 13.42M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Backend tarkvarainsener

KKK

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Tarkvaraarendaja ב-NDA in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 4,700,398. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NDA עבור תפקיד Tarkvaraarendaja in Russia הוא RUB 2,810,063.

