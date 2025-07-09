Ettevõtete kataloog
NDA
NDA Palgad

NDA palk ulatub $11,637 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,372 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest NDA. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Ärianalüütik
$56K
Andmeanalüütik
$16.4K
Inimressursid
$20.5K

Infotehnoloog (IT)
$13.7K
Turundus
$82.5K
Toote Disainer
$11.6K
Tootejuht
$54.8K
Projektijuht
$50.3K
Müük
$17.8K
Tarkvaraarendaja
$22.3K

Backend tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
$125K
Lahenduste Arhitekt
$89.6K
KKK

A legmagasabban fizető pozíció a NDA cégnél: Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level évi $125,372 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NDA cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $36,300.

