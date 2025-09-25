Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes NCR ulatub $93.4K year kohta taseme Grade 9 puhul kuni $169K year kohta taseme Grade 13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $100K. Vaata ettevõtte NCR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi