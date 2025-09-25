Toote Disainer tasu in United States ettevõttes NCR ulatub $93.5K year kohta taseme Grade 9 puhul kuni $140K year kohta taseme Grade 11 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $133K. Vaata ettevõtte NCR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
