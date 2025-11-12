Ettevõtete kataloog
National University of Singapore
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • AI uurija

  • Singapore

National University of Singapore AI uurija Palgad kohas Singapore

Mediaanne AI uurija tasupaketi in Singapore kogusumma ettevõttes National University of Singapore on SGD 69.6K year kohta. Vaata ettevõtte National University of Singapore kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Kokku aastas
SGD 69.6K
Tase
hidden
Põhipalk
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Boonus
SGD 0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga AI uurija ametikoha palgapakett ettevõttes National University of Singapore in Singapore on aastase kogutasuga SGD 103,378. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte National University of Singapore AI uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 69,600.

Esiletõstetud töökohad

    National University of Singapore jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Square
  • Snap
  • Apple
  • Uber
  • LinkedIn
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid