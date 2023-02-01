Ettevõtete kataloog
Multiverse Palgad

Multiverse palk ulatub $70,569 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $296,082 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Multiverse. Viimati uuendatud: 10/22/2025

Tarkvaraarendaja
Median $115K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $78.6K
Ärianalüütik
$202K

Andmeteadlane
$70.6K
Inimressursid
$131K
Turundus
$76.6K
Tootejuht
Median $87.4K
Värbaja
$163K
Müük
$296K
Tarkvaraarenduse Juht
$153K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Multiverse on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $296,082. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Multiverse keskmine aastane kogutasu on $123,016.

