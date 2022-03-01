Ettevõtete kataloog
MTS
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

MTS Palgad

MTS palga vahemik varieerub $13,866 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $83,421 Andmeteaduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt MTS. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS insener

Frontend tarkvara insener

Masõppeinsener

Backend tarkvara insener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Andmeinsener

DevOps insener

Andmeteadlane
Median $35K
Ärianalüütik
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Andmeanalüütik
Median $14.7K
Toote disainer
Median $30.4K
Tootehaldusr
Median $48.4K
Tarkvaraarenduse juht
Median $66.7K
Projektijuht
Median $13.9K
Andmeteaduse juht
Median $83.4K
Administratiivassistent
$81.1K
Finantsanalüütik
$18.7K
Personaliosakond
$16.6K
Infotehnoloog
$57.3K
Juhtimiskonsultant
$47.6K
Turundus
$27.3K
Toote disaini juht
$68.3K
Lahendusarhitekt
$61.9K
Tehniline programmijuht
$44.5K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

The highest paying role reported at MTS is Andmeteaduse juht with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti MTS jaoks

Seotud ettevõtted

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid