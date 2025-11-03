Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Mphasis ulatub ₹394K year kohta taseme L1 puhul kuni ₹2.11M year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.46M. Vaata ettevõtte Mphasis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
