Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Vancouver ettevõttes Mozilla on CA$186K year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Vancouver kogusumma on CA$195K. Vaata ettevõtte Mozilla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
Software Engineer 1(Algajate Tase)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Software Engineer
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Mozilla?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Mozilla in Greater Vancouver on aastase kogutasuga CA$280,194. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mozilla Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Vancouver on CA$194,583.

