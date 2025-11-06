Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Vancouver ettevõttes Mozilla on CA$186K year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Vancouver kogusumma on CA$195K. Vaata ettevõtte Mozilla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
