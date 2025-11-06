Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Mozilla ulatub CA$157K year kohta taseme P2 puhul kuni CA$304K year kohta taseme P5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$179K. Vaata ettevõtte Mozilla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
