Tarkvaraarendaja tasu in Berlin Metropolitan Region ettevõttes Mozilla ulatub €120K year kohta taseme P3 puhul kuni €134K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma on €128K. Vaata ettevõtte Mozilla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
