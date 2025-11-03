Ettevõtete kataloog
Moxa
Moxa Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Taiwan kogusumma ettevõttes Moxa on NT$1.29M year kohta. Vaata ettevõtte Moxa kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Kokku aastas
NT$1.29M
Tase
Põhipalk
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Boonus
NT$374K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed Moxa?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Moxa in Taiwan on aastase kogutasuga NT$2,040,886. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Moxa Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$1,159,915.

