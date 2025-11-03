Ettevõtete kataloog
Keskmine Värbaja kogutasu in India ettevõttes Moveworks ulatub ₹1.74M kuni ₹2.44M year kohta. Vaata ettevõtte Moveworks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

₹1.89M - ₹2.19M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Moveworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Moveworks in India on aastase kogutasuga ₹2,441,168. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Moveworks Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,743,691.

