Ettevõtete kataloog
Moveworks
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Infotehnoloog (IT)

  • Kõik Infotehnoloog (IT) Palgad

Moveworks Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Moveworks ulatub $93.2K kuni $132K year kohta. Vaata ettevõtte Moveworks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

$106K - $125K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$93.2K$106K$125K$132K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Infotehnoloog (IT) andmete sisestusts ettevõttes Moveworks avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Moveworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Moveworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Infotehnoloog (IT) pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Moveworks on aastase kogutasuga $132,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Moveworks Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $93,150.

Esiletõstetud töökohad

    Moveworks jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid