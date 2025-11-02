Ettevõtete kataloog
Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Motorway on £69.1K year kohta. Vaata ettevõtte Motorway kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£69.1K
Tase
Senior
Põhipalk
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Viimased Palgaandmed
Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Motorway in United Kingdom on aastase kogutasuga £70,314. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Motorway Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £69,145.

