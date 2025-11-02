Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Motorq on ₹3.12M year kohta. Vaata ettevõtte Motorq kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Motorq
Software Engineer
Chennai, TN, India
Kokku aastas
₹3.12M
Tase
-
Põhipalk
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Motorq in India on aastase kogutasuga ₹7,250,102. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Motorq Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,117,258.

