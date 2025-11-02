Ettevõtete kataloog
Motorola
Motorola Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Motorola ulatub $102K year kohta taseme L7 puhul kuni $145K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $115K. Vaata ettevõtte Motorola kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
(Algajate Tase)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Millised on karjääritasemed Motorola?

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Motorola in United States on aastase kogutasuga $166,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Motorola Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $108,000.

