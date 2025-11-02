Ettevõtete kataloog
Motorola
Motorola Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Motorola on $150K year kohta. Vaata ettevõtte Motorola kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
Motorola
AI Product Manager I
Chicago, IL
Kokku aastas
$150K
Tase
L7
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Motorola?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Motorola in United States on aastase kogutasuga $335,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Motorola Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $165,000.

Muud ressursid