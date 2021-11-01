monday.com Palgad

monday.com palk ulatub $64,675 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,393 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest monday.com. Viimati uuendatud: 9/16/2025
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
monday.com ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
