Ettevõtete kataloog
monday.com
monday.com Palgad

monday.com palk ulatub $64,675 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,393 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest monday.com. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $145K
Klienditeenindus
$86.6K

Klienditeeninduse Operatsioonid
$64.7K
Kliendi Edu
$85.6K
Andmeanalüütik
$83.7K
Inimressursid
$106K
Toote Disainer
$90.2K
Projektijuht
$136K
Müügiinsener
$127K
Tarkvaraarenduse Juht
$211K
Lahenduste Arhitekt
$118K
Kogutasustus
$79.1K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

monday.com ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

The highest paying role reported at monday.com is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

