Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Momentive.ai ulatub €101K year kohta taseme P1 puhul kuni €267K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on €207K. Vaata ettevõtte Momentive.ai kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Momentive.ai ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)