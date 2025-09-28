Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Momentive.ai ulatub €101K year kohta taseme P1 puhul kuni €267K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on €207K. Vaata ettevõtte Momentive.ai kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
Software Engineer I(Algajate Tase)
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
Senior Software Engineer II
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Momentive.ai ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Momentive.ai in United States on aastase kogutasuga €310,293. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Momentive.ai Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on €214,490.

